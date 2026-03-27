Batman'da kaçakçılık operasyonunda 2 kilo 581 gram altın ele geçirildi

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı olarak 2 kilo 581 gram altın ele geçirilirken, Makedonya uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin Makedonya'da bir futbol kulübünün başkanı olduğu belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda 24 Mart'ta Batman-Siirt kara yolunda durdurulan bir takside yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 parça halinde toplam 2 kilo 581 gram altın ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemede Makedonya uyruklu şüphelinin Makedonya'da 1. Lig'de mücadele eden bir futbol takımının kulüp başkanı B.H. olduğu belirlendi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
