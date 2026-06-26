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Batman'da İl Tarım ve Orman Müdürü Tuncer fıstık bahçelerinde incelemede bulundu

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Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer, Binatlı köyünde fıstık bahçelerinde inceleme yaparak üreticilerle bir araya geldi. 300 üreticiye dağıtılan 900 erkek kalem aşının yüzde 75 hibeli olduğunu belirten Tuncer, rekolte artışı hedeflediklerini açıkladı.

Batman'da İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer, fıstık bahçelerinde inceleme yaptı.

Tuncer, kurum amirleri ve personellerle Binatlı köyünde fıstık bahçelerini gezerek üreticilerle bir araya geldi.

Üreticilerin sorunlarını dinleyen Tuncer, yetkili personelden bilgi aldı.

Tuncer, AA muhabirine, kentte yaklaşık 150 bin dekar fıstık arazisi bulunduğunu söyledi.

Üreticilerin verim kaybını önlemeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Tuncer, 300 fıstık üreticisine 900 erkek kalem aşı dağıttıklarını kaydetti.

Tuncer, şöyle konuştu:

"Kent merkezi ile 5 ilçede 300 fıstık üreticisine dağıttığımız kalem aşılar yüzde 75 hibeli. Bu çalışma ile bölgedeki fıstık üretim rekoltesini artırmayı hedefliyoruz. Aşıları Gaziantep Fıstık Araştırma Enstitüsü'nden temin ettik. Şu an tarlada üreticilerimize dağıttığımız aşıları inceledik. Bundan sonraki süreçte aşıların tutup tutmadığını verimli bir şekilde uzman arkadaşlarımız sahada takip edecekler. Bu projede bizi destekleyen Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüze ve paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum."

Tuncer, eğimli arazilerde fıstık üretim alanlarını geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Şahin Seçen
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