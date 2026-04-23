Batman'da artan yağış çiftçileri verim konusunda umutlandırdı

Batman'da bu yıl artan yağışlarla çiftçiler yüksek rekolte bekliyor. Ziraat Odası Başkanı Aydiş, buğdaydan sulu ve kuru arazilerde rekolte tahminlerini artırdıklarını ifade etti.

Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, AA muhabirine, bu yıl kente yüksek miktarda yağış düştüğünü belirtti.

Geçen üretim sezonunda yağış miktarının bölgesel olarak farklılık gösterdiğini anlatan Aydiş, "Bu sene genel olarak hem Batman'da hem de bölgemizde yağışlar konusunda bir sıkıntı söz konusu değildir." dedi.

Bu yıl rekoltenin geçen seneye nazaran çok daha iyi olacağını belirten Aydiş, şunları kaydetti:

"Buğdayda, kuru arazilerde normalde dekara 400-450 kilogram alıyoruz. Geçen sene bu miktar bazı yerlerde 100 kilograma kadar düştü. Bu yıl kuru alanlardan beklentimiz 450-500, sulu arazilerde de 600-700 kilogramdır."

Yağışlı yıllarda hububatta pas hastalığının oluştuğunu dile getiren Aydiş, çiftçilerin bu hastalıkla mücadele etmeye çalıştığını anlattı.

Gercüş ilçesine bağlı Yüceköy köyünde çiftçilik yapan Ferhan Seçen ise 72 dekar arazisinin 42'sine mercimek, 30'una da buğday ektiğini belirtti.

Normal şartlarda buğdayda dekara yaklaşık 400 kilogram verim aldıklarını dile getiren Seçen, geçen yıl kuraklık nedeniyle bu miktarın 130 kilograma kadar düştüğünü anımsattı.

Bu yıl yüksek miktardaki yağış nedeniyle verim beklentilerinin arttığını ifade eden Seçen, "Bu yıl dekara verimin 400-500 kilograma kadar çıkacağını düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Azerbaycan'dan İsrail'e 'bağımsızlık günü' kutlaması

İsrail mesajı kaos çıkardı! Tepkiler peş peşe yükseldi
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır

Hakem açıklandı, Galatasaray isyan bayrağını çekti: Askıya alındı
Eğirdir Gölü'nde kendiliğinden oluşan doğal yürüyüş yolu şaşırttı

Kendiliğinden ortaya çıktı! 1,5 kilometre uzunluğunda

Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı

Vahşet 12 yıl sonra ortaya çıktı! Fatma'yı öldüren en yakınlarıymış
Ankara'da 5. sınıf öğrencisinin okula tabanca getirdiği iddiası

5. sınıf öğrencisinin üzeri aranınca hemen polise haber verildi
Alişan, kardeşinin son anlarını anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu

Kardeş acısı dinmiyor! Anlatırken ağlamamak için zor durdu
Eğirdir Gölü'nde kendiliğinden oluşan doğal yürüyüş yolu şaşırttı

Kendiliğinden ortaya çıktı! 1,5 kilometre uzunluğunda

Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli

Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı güvenlik modeli
Hatay'da otomobilin çarptığı sürüdeki 17 koyun öldü

Altgeçitte korkunç manzara! 10'dan fazlası öldü