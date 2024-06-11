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Batman'da çiftçiler karabuğday hasadına başladı

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Batman'ın Beşiri ilçesinde Valilik, İl Özel İdaresi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle 40 dönümlük arazide karabuğday eken çiftçi hasada başladı. Çölyak hastaları için önemli olan karabuğdayın üretimi yaygınlaştırılmak isteniyor.

Batman'ın Beşiri ilçesinde Valilik, İl Özel İdaresi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle 40 dönümlük arazide karabuğday eken çiftçi hasada başladı.

İlçeye bağlı Örmegöze köyündeki tarlada hasat etkinliğine katılan Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, çölyak hastaları için çok önemli olan karabuğdayın üretimini yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

Hasadın hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, "Valimizin öncülüğünde, İl Özel İdaresinin katkılarıyla karabuğday hasadımızın ilkini Örmegöze köyünde gerçekleştirdik. Çölyak hastalarımızın kullandığı buğday olma hasebiyle oldukça değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Karabuğdayın az su istemesi, fıstıkların arasına ekilebilmesi dolayısıyla ilçemizde yaygınlaştırmak istiyoruz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın da kentte 2 bine yakın çölyak hastasına destek olmak için karabuğday ekildiğini belirterek, İlçe Müdürlüğünün gözetiminde 40 dönümde ekim yapıldığını kaydetti.

Amaçlarının bu ürünü yaygınlaştırmak ve arazide fıstık aralarındaki boşlukları değerlendirmek olduğunu ifade eden Aydın, ekimi daha da yaygınlaştırmaya çalışacaklarını vurguladı.

Çiftçi Nevzat Ekinci ise oğlu ve yeğeninin de çölyak hastası olduğunu, tüm hastalar için karabuğday ekimine başladığını anlattı.

Kurumların desteğiyle ürettiği ürünü hasat etmenin sevincini yaşadığını dile getiren Ekinci, çölyaklılara faydalı olmak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Beşiri Batman Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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