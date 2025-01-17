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Batman'da Arıcılık Projesi Kontrolleri Gerçekleştirildi

Batman'da Arıcılık Projesi Kontrolleri Gerçekleştirildi
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Batman'ın Kozluk ilçesinde, 'Arıcılığın Geliştirilmesi ve Bal Üretiminin Artırılması Projesi' kapsamında, sepet kovanların kontrolleri İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın ve ekibi tarafından yapıldı. Kontrollerde hastalık durumu, arı mevcudu, bal stok durumu ve arı gelişimi değerlendirildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde "Arıcılığın Geliştirilmesi ve Bal Üretiminin Artırılması Projesi" kapsamında dağıtılan sepet kovanların kontrolleri yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın ve ekibi, üreticilere proje kapsamında dağıtılan sepet kovanlarının hastalık durumu, arı mevcudu, bal stok durumu ve arı gelişimi kontrollerini yaptı.

Programa, Kozluk İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Hakkı Sağlam, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Çetin Doyar, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Fahrettin Turğut - Güncel
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