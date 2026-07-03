Batman'da gümrük kaçağı 8 bin 450 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, merkeze bağlı Kantar köyü mevkisinde bir kamyonette arama yapıldı.

Aramada, kamyonet kasasına zulalanmış gümrük kaçağı 8 bin 450 paket sigara ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.