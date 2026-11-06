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Batman'da 56 çiftçiye yüzde 75 hibeli 34 ton mercimek tohumu verildi

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Batman'da 56 çiftçiye yüzde 75 hibeli 34 ton mercimek tohumu verildi
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Batman'da TAKE Projesi kapsamında 56 çiftçiye yüzde 75 hibeli 34 ton sertifikalı mercimek tohumu dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer, proje kapsamında 2021'den bu yana 40 milyon liranın üzerinde destek sağlandığını söyledi.

Batman'da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, 56 çiftçiye yüzde 75 hibeli 34 ton sertifikalı mercimek tohumu dağıtımı yapıldı.

Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde düzenlenen törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2021 yılından bu yana devam eden TAKE projesi kapsamında çiftçilere önemli destekler sağlandığını söyledi.

Batman'da 2021 yılından bu yana proje kapsamında 40 milyon liranın üzerinde destek sağladıklarını belirten Tuncer, şunları kaydetti:

"Bu seneki projemizin bütçesi 10 milyon lira civarındadır. Proje kapsamında yaklaşık 140 ton kırmızı mercimek tohumunu çiftçilerimizle buluşturmuş olacağız. Bu projeden yaklaşık 500 çiftçimiz faydalanmış olacak."

Batman'ın, Türkiye'de mercimek üretiminde üçüncü sırada yer aldığını ifade eden Tuncer, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan sonra kırmızı mercimek üretiminin en yoğun olduğu il Batman ilimizdir. Mercimek bir baklagiller bitkisidir ve baklagiller bitkileri de toprağa azot bağlıyorlar. Belki birçok çiftçimiz farkında değil ancak havadaki serbest azotu toprağa bağlayıp toprağı bir azot deposuna dönüştüren bir bitkiden söz ediyoruz. Köklerindeki özel nodüllerden dolayı böyle bir işlevi söz konusu. Dolayısıyla biz mercimek ekmediğimiz zamanlarda toprağı nadasa bırakmak zorunda kalıyorduk. Ama mercimekle birlikte böyle bir nadasa bırakma ihtiyacı hissetmiyoruz. Mercimek sonrası yapacağımız buğday ve arpa ekilişinde de daha az gübreleme gerçekleştirmiş oluyoruz."

Konuşmanın ardından çiftçilere mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Programa, Tarım Kredi Kooperatifi İl Müdürü Adnan İnanç, Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Numan Nasıroğlu, Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, Batman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Hifzullah Aktaş ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA
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