Batı Trakya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlandı

Batı Trakya'da, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu tarafından, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle Yatsı köyde, yaklaşık 3 bin soydaşın katılımıyla resepsiyon gerçekleştirildi.

Resepsiyona ev sahipliği yapan Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, "Büyük zorluklarla yürütülen mücadelenin ardından bize bugünü armağan eden, başta Büyük Atatürk olmak üzere, silah ve mücadele arkadaşlarını, tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Burada sizlerle bu coşkuyu yaşamak büyük mutluluk. Bir Türk diplomatının bulunabileceği en kıymetli görevlerden birindeyiz." ifadesini kullandı.

Batı Trakya'da yaşayan Türklerin, iki ülke arasında bir dostluk ve kültür köprüsü kurduklarını belirten Ünal, azınlık mensuplarının, Yunanistan'da örnek vatandaş olarak yaşamalarının önemine dikkati çekti.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerine değinen Ünal, "Türk ve Yunan halklarının yakın zamanda yaşanan doğal afetlerde de sergiledikleri dayanışma, aslında bağlarımızın kuvvetli olduğunu gösteriyor. İlerleyen dönemde de üst düzey ziyaretlerin artarak devam etmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Başkonsolos Ünal'ın konuşmasının ardından Muavin Konsolos Barış Çulha, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100. yıl mesajını okudu.

Resepsiyonda, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan video gösterimi de katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Resepsiyona, Başkonsolos Ünal'ın yanı sıra Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Başkanı Çiğdem Asafoğlu, DEB Partisi Onursal Başkanı Işık Ahmet, Soydaş milletvekilleri Burhan Baran, Hüseyin Zeybek, Özgür Ferhat ile Türk azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.