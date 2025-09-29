Haberler

Batı Trakya'da Koyun Çiçeği Salgını Nedeniyle Kesimler Yasaklandı

Güncelleme:
Batı Trakya'da yayılan koyun çiçeği vakaları nedeniyle İskeçe, Rodop ve Kuzey Meriç'teki koyun ve keçi kesimleri geçici olarak yasaklandı. Salgın nedeniyle 128 bin hayvan itlaf edildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, bölgedeki sürülerde son haftalarda hızla yayılan salgın nedeniyle şimdiye kadar 128 bin hayvanın itlaf edildiği belirtildi.

Bölge genelinde alınan tüm önlemlere rağmen her gün yeni vakalar tespit edildiği aktarılan haberlerde, tek bir pozitif vakanın dahi ilgili çiftlikteki tüm hayvanların itlaf edilmesini zorunlu kıldığı ifade edildi.

Haberlerde, salgının yayılmasını önlemek amacıyla, İskeçe, Rodop ve Kuzey Meriç'teki mezbahalarda koyun ve keçi kesimlerinin yasaklandığı, kararın canlı hayvan taşımacılığını sınırlamayı hedeflediği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
