Batı Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni Gerçekleştirildi

Batı Trakya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında anma töreni düzenlendi. Gümülcine Başkonsolosluğunda gerçekleştirilen törene, Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Batı Trakyalı Türk katıldı. Törende konuşan Başkonsolos Ünal, darbe girişimine karşı Türk milletinin cesaret ve kararlılığını vurguladı ve FETÖ ile mücadelenin devam edeceğini belirtti.

Batı Trakya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında anma töreni gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda yapılan törene, Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Radikal Sol İttifak SYRIZA'nın İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu ve çok sayıda Batı Trakyalı Türk katıldı.

Anma töreni, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Törende konuşma yapan Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, "Mazisindeki zaferleriyle değerlenen şerefli Türk üniforması içine saklanan müsveddeler, sivil, asker ve polis, vatan evlatlarını gözlerini kırpmadan şehit etmişler, gazi Meclisimizi hedef alarak millet iradesini hiçe saydıklarını göstermişlerdir." dedi.

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarının, darbe girişimine "dur" diyerek geçit vermediğini vurguladı.

Türk milletinin cesaret ve kararlılığına işaret eden Ünal, 251 kişinin şehitlik mertebesine ulaştığını ve 2 binden fazla kişinin de yaralandığını anımsattı.

Ünal, şöyle devam etti:

"Ülkeyi kaosa sürüklemek üzere yetiştirilmiş, beynini ve aklını bir meczuba satmış hainler olarak tarihte yerlerini almışlardır. Tarih onları, ayrıca onlara sempati duyanları ve onları haklı görenler ile herhangi bir şekilde destekleyenleri de affetmeyecektir."

"Değerli soydaşlarımızın desteğini yakından hissettik"

"Ana vatanın karşılaştığı bütün zorluklarda olduğu gibi hain darbe girişimi sırasında siz değerli soydaşlarımızın desteğini yakından hissettik." diyen Ünal, İstanbul Çengelköy'de darbeciler tarafından şehit edilen Mustafa Cambaz'ın, Batı Trakyalı soydaşların darbe girişimine karşı duruşunun sembol ismi olduğunu kaydetti.

FETÖ yapılanmasının yurt dışında da farklı oluşumlarla varlığını sürdürdüğüne dikkati çeken Ünal, bu yapılanmanın, bulunduğu ülke ve toplumlar için de tehdit olduğunun altını çizdi.

Ünal, "Bunlara desteğin son verilmesi, hukuki gibi görünen tüm faaliyetlerinin incelenmesi ve kaçakların iadesi haklı beklentimizdir. FETÖ'nün bulunduğu her ülke için büyük bir tehdit olduğunu her fırsatta muhataplarımızın dikkatine getiriyoruz. FETÖ ile mücadelemizi hem yurt içinde hem yurt dışında sağlam bir iradeyle sürdürüyoruz. Bu mücadelemizi hukuk devleti sınırlarının içinde temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkeleri temelinde yürütüyoruz." dedi.

Tören, Müftü Şerif'in yaptığı duayla son buldu.