Batı Şeria'da İsrail Askerleriyle Çatışmalarda En Az 13 Filistinli Yaralandı - Haberler

RAMALLAH, 14 Mayıs (Xinhua) -- Filistinli sağlık görevlileri ve görgü tanıkları, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin mülteci kampında Cuma günü Filistinli militanlar ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışmada en az 13 Filistinlinin yaralandığını söyledi. Cenin kentindeki İbn-i Sina Hastanesi müdürü Jani Joukha Xinhua'ya, yoğun tıbbi tedavi gören ağır durumda biri de dahil olmak üzere 13 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından yaralandığını söyledi. Diğerlerinin hafif yaralandığını belirten Joukha, "İsrail askerlerinin, yaralıları tahliye etmek ve onlara ilk yardımı sağlamak için sağlık ekiplerinin mülteci kampına girmesini engellediğini" sözlerine ekledi.

Batı Şeria'nın Cenin kentindeki Cenin mülteci kampında Filistinli militanlar ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışma sonrasında yıkılan bir evi inceleyen insanlar, 13 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

Filistinli görgü tanıkları Cuma günü, İsrail ordu birliklerinin mülteci kampına baskın düzenlediğini ve İsrail güvenlik güçleri tarafından aranan Filistinli Mahmud al-Deb'ei'nin evini kuşattığını kaydetti. Askerlerin aranan Filistinliyi hoparlörlerle teslim olmaya çağırdığını söyleyen görgü tanıkları, al-Deb'ei'nin reddetmesi üzerine askerlerin eve ateş açarak içeri girdiğini ve onu tutukladıklarını sözlerine ekledi. İsrailli yetkililer olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. İsrail basını, İsrail askerlerinin al-Deb'ei'yi tutukladıktan sonra mülteci kampından çıktığını, ağır yaralanan bir İsrail askerinin de helikopterle tedavi için bir İsrail hastanesine götürüldüğünü bildirdi.

Batı Şeria'nın Cenin kentindeki Cenin mülteci kampında Filistinli militanlar ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışma sonrasında yıkılan bir evi inceleyen insanlar, 13 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

Filistin hükümet sözcüsü İbrahim Milhem, "İsrail'e yaptırımlar uygulayarak ve faillerin cezadan kaçmasına izin vermeyerek uluslararası hukukun devreye sokulması ve Filistinliler için uluslararası koruma sağlanması için çalışılması" çağrısında bulundu. Al-Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Çarşamba günü Cenin'de öldürülmesinin ardından Batı Şeria'da tansiyon yükseldi.

Xinhua / Güncel