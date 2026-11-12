Basra Körfezi'nde tankere isabet eden mühimmat çok sayıda kişiyi yaraladı

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İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Basra Körfezi'nde doğu yönünde seyreden bir tankere niteliği henüz belirlenemeyen mühimmatın isabet etmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, 10 Kasım'da meydana gelen olaya dair kuruma geç bildirim ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, seyir halindeki tankere niteliği henüz belirlenemeyen bir mühimmatın isabet ettiği, yaralanan çok sayıda kişinin tıbbi yardım için karaya çıkarıldığı ifade edildi.

Tahkerdeki diğer mürettebatın güvende olduğu ve durumlarının takip edildiği kaydedilen açıklamada, gemide meydana gelen hasarın boyutuna ve olası çevresel etkilere ilişkin ise henüz bir değerlendirmenin bulunmadığı aktarıldı.

Bölgeden geçiş yapan gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli faaliyetleri kuruma bildirmeleri uyarısı yapılırken, olayla ilgili yetkili makamların inceleme başlattığı bildirildi.

Kaynak: AA