Başoğlu Kablo ve Erat Kablo, IDA Türkiye 2026'da işbirliği protokolü imzaladı

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Savunma ve havacılık sektöründe yerli ve yabancı temsilcileri buluşturan IDA TÜRKİYE 2026 Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri'nde, Başoğlu Kablo ve Erat Kablo arasında teknoloji ve ürün geliştirme amaçlı niyet protokolü imzalandı.

Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından düzenlenen etkinlik Congresium Ankara'da devam ediyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu ve savunma sanayisi paydaşlarını bir araya getiren etkinlik kapsamında çeşitli işbirliklerine yönelik imza törenleri düzenleniyor. Bu kapsamda, BAŞOĞLU Kablo ve Profil Sanayi Ticaret AŞ ile ERAT Kablo arasında sektörel güç birliğine gidildi.

İki firma arasındaki "Data, koaksiyel ve fiber kablolarda ürün geliştirme ve teknoloji işbirliğine yönelik niyet protokolü", Başoğlu Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Başoğlu ile Erat Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan tarafından imza altına alındı.

"Savunma sanayisine destek olmaya devam edeceğiz"

Başoğlu Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Başoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, anlaşmanın her iki firma için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Koaksiyel, data kabloları ve fiber optik alanında başarılı bir işbirliği yürüteceklerini belirten Başoğlu, "Türk savunma sanayisine iki firma olarak güçlerimizi birleştirerek destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erat Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan da uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından önemli bir protokole imza attıklarını dile getirdi.

Anlaşmanın Türkiye'nin teknolojik altyapı ihtiyaçlarına yanıt vereceğini vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

"Özellikle kablolama sektöründe teknolojik altyapıya hitap edecek koaksiyel data kablosu ve fiber optik kablolarda çok ciddi anlamda katma değer sağlayacağına inandığımız bir işbirliği protokolünü imzaladık. Ümit ediyorum ki bu yeni bir başlangıcın ilk adımıdır. Son dönemde bir sanayici olarak üzerine düşerek sürekli telkinde bulunduğum bir şey var: 'Kendini seven ithalat yapar, ülkesini seven ihracat yapar.' Ülkemizi ihracat noktasında da çok büyük bir noktaya getireceğimize inanıyorum."

Kaynak: AA