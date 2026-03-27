Başkentte piyasaya kaçak saat sürmeye çalışan şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da jandarma ekipleri, yurt dışından getirdiği kaçak saatleri piyasaya sürmeye çalışan M.Y. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda toplamda 602 kaçak kol saati ele geçirildi.
Başkentte, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasaya kaçak saat sürmeye çalışan şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.Y'nin yurt dışından getirdiği kaçak saatleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin iş yerine düzenledikleri operasyonda 602 kaçak kol saati ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur