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Başkan Topaloğlu, Başarılı Sporcuları Ağırladı

Başkan Topaloğlu, Başarılı Sporcuları Ağırladı
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19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sinem Özkan ve diğer sporcuları makamında misafir ederek tebrik etti. Sporculara hediyeler veren Topaloğlu, gençlerin sportif aktivitelere yönelmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 19 Mayıs Belediyespor Kulübü bünyesinde derece elde eden sporcuları makamında misafir etti.

İstanbul'da 13-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde altın madalya kazanan Sinem Özkan ile 19 Mayıs Belediyespor Kulübü sporcuları Ali Arda Tural, Gökdeniz Helvalı ve Buğlem Tural'ı misafir eden Topaloğlu, sporcuları tebrik etti.

Sporculara çeşitli hediyeler veren Topaloğlu, "19 Mayıs Belediyespor Kulübümüz başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Gençlerimizin sportif aktivitelere yönelmesi için emek veriyoruz. Müsabakalarda başarılı olan gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel
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