Başkan Sami Er Kale İlçesi'nde Esnaf ve Muhtarlarla Buluştu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kale İlçesi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Er, ilçede esnaf ve muhtarlarla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Er, Kale'de önemli projelere imza atacaklarını belirtti.

Er, şunları kaydetti:

"Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan şehrimizi ayağa kaldırmaya çalışırken bir yandan da hizmetlerimize devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, bakanlarımızın gayret ve çabalarıyla Malatya'mız inşallah kısa sürede ayağa kalkacak. Her ilçemize proje ve programlar dahilinde hizmet etmeye gayret ediyoruz. İstek ve talepler sınırsız ama maalesef imkan ve kaynaklar sınırlı. Bu sınırlı kaynaklarla daha fazla nasıl hizmet üretiriz onun gayret ve çabası içerisindeyiz. Kale İlçemize Büyükşehir Belediyemizin hizmet ve yatırımları dışında ayrıca bir su sporlarının yapıldığı bir merkez yapmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmaları kaymakamımızla, belediye başkanımızla istişare ettik. İlçe ziyaretlerimizde genellikle muhtarlarımızı dinliyoruz, onların istek ve taleplerini alıyoruz."