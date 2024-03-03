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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yetim Kardeşler Çocuk Şenliği'ne Katıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Motor Spor Kulübü ve Yetim Yürekler Gülsün Derneğince düzenlenen 'Yetim Kardeşler Çocuk Şenliği'ne katıldı. Büyükkılıç, etkinlikte yaptığı konuşmada yetimleri emanet olarak gördüklerini belirtti ve çocukların eğlenceli gösteriler ve oyunlarla keyifli bir gün geçirdiğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Motor Spor Kulübü ve Yetim Yürekler Gülsün Derneğince düzenlenen "Yetim Kardeşler Çocuk Şenliği"ne katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Büyükkılıç, yetimleri emanet olarak gördüklerini ifade etti.

Büyükkılıç, keyifli bir ortam oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yetim yavrularımızı millet bahçemizin içerisindeki etkinlik çayırımızın üzerinde buluşturmak suretiyle hep beraber onlarla birlikte eğlenmeye, keyifli bir ortam oluşturmaya, onları hediyelerimizle sevindirmeye, değişik etkinliklerle gönüllerinde yer etmeye özen gösteriyoruz. Tabi onlar bizim için önemli, bize emanet, onların sevinci bizim sevincimiz. Aynı zamanda bu yavrularımızın her birinin yerli ve milli anlayış içerisinde, İstiklal Marşı'mızı söylemek için adeta yarıştıklarını gördük. Bunlar da bizi gururlandırıyor."

Yetim Yürekler Gülsün Derneği Temsilcisi Güray Hasçizmeci de Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Çocuklar, şenlikte eğlenceli gösteriler ve oyunlarla eğlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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