Başkan Büyükkılıç, Yaz Okulundaki Öğrencilerle Buluştu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek yaz okuluna katılan öğrencilerle bir araya geldi ve verilen eğitimler hakkında bilgi aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek, yaz okuluna katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, merkezdeki sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, verilen eğitimler hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, çocukların eğitim, spor ve sosyal gelişim alanlarında desteklendiğini belirtti.

Velilerin memnuniyetinin söz konusu olduğunu dile getiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yaz okulunda değişik derslerimizde eğitim gören yavrularımızın hem yaz tatilini eğlenceli bir şekilde geçirmeleri hem de bir şeyler öğrenmeleri amacıyla kurslar veriyoruz. Eğitim, spor ve gerekse sosyal boyutuyla şehrimizi tanıma yönleriyle yavrularımızda güven oluşturuluyor. Değerler eğitimi de almak suretiyle vakitlerini değerlendiriyorlar."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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