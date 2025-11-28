Haberler

Basın İlan Kurumu'ndan Önemli Düzenlemeler

Güncelleme:
BİK'in 33. Dönem 5. Genel Kurul Toplantısı'nda, resmi ilan fiyat tarifelerine zam yapıldı ve internet haber sitelerine yönelik yeni düzenlemeler gerçekleştirildi. Uygulamada yapılan değişikliklerle, yayınların içerik kalitesi artırılmaya çalışıldı.

(İSTANBUL) - Basın İlan Kurumu (BİK) 33. Dönem 5. Genel Kurul Toplantısı, 26-28 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda, Resmi İlan Fiyat Tarifesi'nde artış oranları belirlenirken, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde sektörün ihtiyaçları ve uygulamadaki gereklilikler doğrultusunda kapsamlı değişiklikler yapıldı. Genel Kurul, Kurumun Durum Raporunu ve Denetçiler Kurulu Raporunu onaylayarak yeni düzenlemeleri kabul etti.

Basın İlan Kurumu (BİK) 33. Dönem 5. Genel Kurul Toplantısı, 26-28 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı. Toplantıda, Resmi İlan Fiyat Tarifesi'nde artış oranları belirlendi. Genel Kurul kararıyla, resmi ilanların yayım ücretlerine önemli oranda zam yapıldı. Günlük satışı 50 bin adedin altındaki gazeteler ve belirli kategorideki internet haber siteleri için bir sütun/santim ücreti yüzde 25,41 artışla 185 TL'den 232 TL'ye; günlük satışı 50 bin adedin üzerindeki gazeteler ve Genel Kategori siteler için ise yüzde 25,24 artışla 210 TL'den 263 TL'ye yükseltildi. Ayrıca, yazılı basındaki maliyetler göz önüne alınarak yerel/bölgesel gazetelerin asgari satış fiyatı 5 TL'den 7 TL'ye, yaygın gazetelerin asgari satış fiyatı ise 15 TL'den 20 TL'ye çıkarıldı. Bu artışlar, Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Yönetmelik değişikliği kapsamında, internet haber siteleri için önemli güncellemeler yapıldı. Arama motoru algoritmalarındaki değişimler dikkate alınarak, odağın nicelikten niteliğe kaydırılması kararlaştırıldı. Bu doğrultuda, daha özgün ve etki gücü yüksek içerikleri teşvik etmek amacıyla internet haber sitelerinin yayımlaması zorunlu olan günlük asgari haber sayısı yarı yarıya düşürüldü. Ayrıca, doğrudan trafik kavramı yeniden değerlendirilerek, kullanıcıların yayın adını arama motoruna yazarak ana sayfaya erişiminin doğrudan tekil ziyaretçi hesabına dahil edilmesi kararlaştırıldı.

Kullanıcı alışkanlıklarındaki değişim göz önüne alınarak, asgari doğrudan tekil ziyaretçi oranı yüzde 15'ten yüzde 10'a indirildi. Genel Kategori'deki siteler için hesaplamaya dahil edilen yurt dışı trafik oranı ise yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi. İstihdam konusunda da kolaylıklar sağlandı; özellikle ülke genelinde haber üreten fikir işçileri için belli oranda ikamet şartı aranmayacak. Ayrıca, nitelikli köşe yazılarını desteklemek amacıyla, yazar unvanında istihdam edilen kişilerin başka bir alanda ticari faaliyetinin bulunması artık bu kadroda çalışmaya engel teşkil etmeyecek.

Yapılan bir diğer düzenlemeyle, gazete ve internet haber sitelerinin içeriklerinde yer vermeleri zorunlu olan kategoriler arasına bilim ve teknoloji başlığı eklendi. Bu değişikliğin amacı, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumla etkin bir şekilde paylaşılması, doğru bilginin aktarılması ve bilim ve teknoloji haberciliğinin teşvik edilmesi olarak belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
