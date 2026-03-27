Alman Kimya Devi Basf'nin Çin'deki Büyük Ölçekli Tesisi Tam Kapasiteyle Faaliyete Geçti

Alman kimya devi BASF, Çin'in Guangdong eyaletinde 8,7 milyar euro yatırım ile bulunan devasa üretim kompleksini tam kapasiteyle işletmeye aldı. Bu tesis, Çin'deki en büyük Alman yatırımı olarak öne çıkıyor.

Alman kimya devi BASF'nin Çin'in Guangdong eyaletinde kurduğu devasa boyutlardaki üretim kompleksi perşembe günü tam kapasiteyle faaliyete başladı. Tesis, Çin'de tamamı bir Alman şirketine ait olan en büyük yatırım projesi olma özelliğini taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 8,7 milyar euro (yaklaşık 10 milyar ABD doları) yatırımla kurulan entegre tesis, Guangdong eyaletinin Zhanjiang kentinde yaklaşık 4 kilometrekarelik bir alana yayılıyor. Sektör analistlerine göre şirket, bu adımla yüksek standartlı dışa açılımı teşvik etmeyi sürdüren Çin'de büyümesini devam ettirmeye yönelik uzun vadeli bağlılığını ortaya koydu.

Verbund sahası diye bilinen tesiste, devreye alınan 32 üretim hattında ulaşım, tüketim malları, elektronik, ev ve kişisel bakım sektörlerine yönelik temel kimyasallar, ara ürünler ve özel kimyasallar gibi 70'ten fazla ürün üretiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV).

Kaynak: Xinhua
