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Başçiftlik'te Kuman Sulama Göleti İsale Hattı Tamamlandı

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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde DSİ tarafından inşa edilen Kuman Sulama Göleti isale hattı tamamlandı. Sulama göleti, bölgede tarımsal faaliyetlerin gelişimine katkı sağlayacak.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Kuman Sulama Göleti isale hattı tamamlandı.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilerek yapımı tamamlanan Kuman Sulama Göleti isale hattı inşaatı kapsamında boru döşeme işi sona erdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Koç, yaptığı açıklamada, ilçede ikinci sulama göleti olarak yapılan Kuman Göleti'nin bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynayacağını belirterek, "İlçemizin güney kesimindeki tarım arazilerinde su azlığı sebebiyle tarım daha çok susuz tarıma dayalıydı. Kuman Göleti sayesinde 535 hektar alan, basınçlı borulu sulama sistemiyle sulanabilir hale gelecek. Araziye döşenecek kılçıklar sayesinde bölgede sulu tarım yapılabilir hale gelecek. Bölgenin sulu tarıma geçmesi ilçemize ve bölgeye katma değer katacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel
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