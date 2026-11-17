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İngiltere Başbakanı Andy Burnham, eski Başbakan Boris Johnson'ın ardında kötü bir Brexit anlaşması bıraktığını belirterek, "Kendisi bu konuda otorite değil. Bize, Britanya'nın kazandığından çoğunu kaybettiği kötü bir Brexit anlaşması bıraktı." diye konuştu.

Burnham, Sky News kanalına verdiği özel röportajda, cuma günü yapılacak İngiltere-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nden İngiltere için en iyi anlaşmayı yaparak dönmeyi umduğunu dile getirdi.

Doğru bir anlaşmanın İngiliz ekonomisi üzerinde önemli bir etkisi olacağını kaydeden Burnham, "Brexit anlaşmasını geliştirmek için çalışıyorum. Sonra da AB ile gelecekte nasıl bir ilişkimiz olacağını ele alacağız." dedi.

Burnham, AB'yle geleceği ele alacak yaklaşımın gelecek haftalarda açıklanması beklenen 10 yıllık stratejik planda yer alacağına da işaret ederek yaşam maliyetlerini düşürmeyi hedeflediğini söyledi.

AB ile yakın ilişkiler kurarak bunu gerçekleştirebileceklerini kaydeden Burnham, "Cuma günü masada ayrıca yasa dışı göçle mücadelede daha yakın ilişki ihtimali de olacak. Buna karar verirsek Manş Denizi'nde bir görev gücü planlanacak. Bu bizim hükümet tarzımıza da uygun olacak. Düşük gıda fiyatları, düzensiz göçle daha fazla mücadele, düşük enerji fiyatları insanların bir başbakandan beklentisidir." diye konuştu.

Eski Başbakan Boris Johnson'ın AB'ye katılım tartışmalarını eleştirmesine de değinen Burnham, "Kendisi bu konuda otorite değil. Bize, Britanya'nın kazandığından çoğunu kaybettiği kötü bir Brexit anlaşması bıraktı." değerlendirmesini yaptı.

Burnham, Johnson'ın söylediklerine kulak vermeyeceğini belirterek, "Kendisi köprüleri yaktı, çok kötü hislerin oluşmasına neden oldu. Nihayetinde de Britanya bunun sonuçlarıyla uğraşıyor." ifadesini kullandı.

AB'ye geri dönüşün avantaj ve dezavantajlarını göstermek istediğini kaydeden Burnham, bu parlamento döneminin ancak yeni bir anlaşmayı ele alacak süreye sahip olduğunu söyledi.

İşçi Partisi'nin tekrar üyelik, gümrük birliği ve serbest dolaşımı reddeden manifestosuna da işaret eden Burnham, "Top halkın elinde olacak." dedi.

Burnham, cuma günü yapılacak görüşmeden sonra gelecek ay da bir sonraki adımın ne olacağı konusunda hedef belirleyeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA