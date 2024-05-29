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Geleneksel Türk Okçuluğu Okul Sporları Türkiye Birincileri Kaymakamı Ziyaret Etti

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Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, Hamit Kaplan Ortaokulu ve Adil Candemir Anadolu Lisesi öğrencisi sporcuları geleneksel Türk okçuluğu okul sporları müsabakalarında elde ettikleri birincilikleri dolayısıyla tebrik etti. Erdoğan, sporcuların başarılarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, devletin spora ve sporcuya sağladığı destekleri vurguladı ve hocalara teşekkür etti. Kaymakam Erdoğan, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Geleneksel Türk Okçuluğu Okul Sporları müsabakalarında Türkiye birincisi olan sporcular, Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan'ı ziyaret etti.

Erdoğan, Hamit Kaplan Ortaokulu ve Adil Candemir Anadolu Lisesi öğrencisi sporcuları tebrik etti.

Sporcuların başarılarının kendilerini gururlandırdığını dile getiren Erdoğan, "Kendilerini bizleri gururlandırdıkları, başarılarından dolayı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Devletimiz spora ve sporcuya gerekli imkanları sağlayarak destek veriyor. Bu vesile ile onları yetiştiren hocalarımıza da ayrıca canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Erdoğan, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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