Başakşehir'de Süt İmalathanesinde Yangın Çıktı

Başakşehir'de Süt İmalathanesinde Yangın Çıktı
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Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 3 katlı süt ve süt ürünleri imalathanesinin giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Başakşehir'de süt ve süt ürünleri imalathanesinin giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 3 katlı süt ve süt ürünleri imalathanesinin giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle imalathanede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Engin Zafer - Güncel
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