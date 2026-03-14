Başakşehir'de altın geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Başakşehir'deki bir sanayi sitesinde bulunan altın geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi D Blok'ta faaliyet gösteren altın geri dönüşüm atölyesinin baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İş yeri çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk