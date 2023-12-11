Başakşehir Belediyesi, Necip Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı'nı açtı

Başakşehir Belediyesi tarafından ilçenin 13. kültür yaşam parkı olan Necip Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı törenle hizmete açıldı. Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan katıldı.

Başakşehir Belediyesince ilçenin 13'üncü kültür yaşam parkı olan Necip Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı törenle hizmete açıldı.

Açılışa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan katıldı.

Burada açıklamada bulunan Bakan Bak, Başakşehir ilçesinin Atatürk Olimpiyat Stadı nedeniyle farklı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

İtalya ile Türkiye'nin 2032 yılında düzenleyeceği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda açılış ya da kapanış müsabakasının bu statta yapılacağını dile getiren Bak, "Spor ailesi olarak belediye başkanımızdan, kendisinin Başakşehir'de yaptığı tesisler ve gençlerle oluşturduğu diyalogdan çok memnunuz. Başakşehir'de Olimpiyat Park burada ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organize edilecek bildiğiniz gibi. Açılış ya da kapanış maçı burada yapılacak, bizim için burası bir marka. Başakşehir takımı ülkemize renk katan bir takım. Gençlere bu bölgede sahip çıkılması da çok önemli. Bizim sosyal alanda bir dip dalgaya ihtiyacımız var. Bu kültür yaşam merkezi gibi ortamlara ihtiyaç var. Güzel bir emek ortaya konmuş ve içinde spor da unutulmamış." diye konuştu.

Bilal Erdoğan ise 2015 yılından beri Başakşehir'in zenginliklerine katkı sağlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Başakşehir'e hizmet etmek için psikolojik destek merkezini hayata geçirdik. Şehircilik açısından geleceği çok parlak olan ilçemizde olmaktan memnunuz. Yeni havalimanına yönelik tüm altyapılar hem üniversitemize hem de Başakşehir'e güç katmaktadır. RAMS Başakşehir'in de ev sahibi burası. Onlar da Türkiye'nin en iyi yönetilen takımlarından biri. Bu tesisin Başakşehir'e hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, diktikleri 10 fidanın sertifikasını Bakan Bak, Bilal Erdoğan ve diğer protokol üyelerine takdim etti.

Açılış töreni, kurdele kesimi ve toplu fotoğraf çekimiyle gerçekleştirildi. Açılışın ardından Bakan Bak ve protokol üyeleri tesisi gezdi.