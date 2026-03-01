Haberler

Bartın Limanı'nda 2 kuru yük gemisi çarpıştı
Güncelleme:
Bartın Limanı'nda 'North Moon' isimli kuru yük gemisi, makine arızası nedeniyle demirli 'Gold Lucky' gemisine çarptı. Kazada gemilerde hasar oluştu ama yaralanma yaşanmadı. Liman başkanlığı idari inceleme başlattı.

BARTIN Limanı'nda bir kuru yük gemisi yanaştığı sırada başka bir kuru yük gemisine çarptı. Kazada 2 gemide de hasar oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Bartın Limanı'nda meydana geldi. Limana yanaşmaya çalışan 'North Moon" isimli gemi makine arızası nedeniyle, liman içinde demirli bulunan kuru yük gemisi 'Gold Lucky' isimli gemiye çaptı. Yaşanan kazada herhangi yaralanma olmazken, gemilerde hasar oluştu. Liman başkanlığı idari inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
