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Bartın'da "Galla Pazarı" yaklaşık 200 yıldır kuruluyor

Bartın'da 'Galla Pazarı' yaklaşık 200 yıldır kuruluyor
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Bartın'da 'Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları Envanteri'ne alınan Galla Pazarı, yaklaşık 200 yıldır üretici ve tüketiciyi buluşturuyor. Yaz mevsimiyle hareketlenen pazarda bamya, taze patates, köy biberi gibi mevsim ürünleri satılıyor. Pazar, Bartın ekonomisi ve sosyal yaşamında önemli bir yer tutuyor.

Bartın'da "Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları Envanteri"ne alınan "Galla Pazarı", yaklaşık 200 yıldır kurulmaya devam ediyor.

Kent merkezi ve çevre köylerden gelen üreticilerin kendi yetiştirdikleri ürünleri satışa sunduğu pazar, yaz mevsiminin gelişiyle hareketli dönemlerinden birini yaşıyor.

Haftanın belirli günlerinde kurulan "Galla Pazarı"nda bamya, taze patates, köy biberi, patlıcan, salatalık, domates, taze fasulye ve kabak gibi mevsim ürünleri vatandaşlardan ilgi görüyor.

Uzun yıllardır Bartın ekonomisi ve sosyal yaşamının önemli parçası olan "Galla Pazarı", yalnızca alışveriş yapılan alan olmanın ötesinde, üreticinin emeğini doğrudan tüketiciye ulaştırdığı, yöresel ürünlerin ve yerel üretimin yaşatıldığı önemli buluşma noktası olma özelliğini sürdürüyor.

Kaynak: AA
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