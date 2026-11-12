Baoshan'da kahve sektörünün üretim değeri 2026 ocak-eylülde 15,7 milyar yuana ulaştı

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BAOSHAN, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin'in yüksek kaliteli küçük taneli kahve üretiminde öne çıkan merkezlerinden biri olan Baoshan kenti, son dönemde kahve sektörünü ham madde üretimine dayalı bir yapıdan marka odaklı, yüksek katma değerli ve entegre bir sektöre dönüştürmek için kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Verilere göre, 2026 yılının ocak-eylül döneminde kentte küçük taneli kahve ekim alanı yaklaşık 12.600 hektara, üretim 26.400 tona, sektörün toplam üretim değeri ise 15,7 milyar yuana (yaklaşık 2,35 milyar ABD doları) ulaştı.

Kaynak: Xinhua