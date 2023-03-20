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Bankanın sistem açığından faydalanıp 10 milyon dolandırdılar! 81 şüpheli gözaltında

Güncel Haberler

İstanbul'da bir bankanın sistem açığından faydalanıp 48 saat içinde 10 milyon 432 bin lira dolandıran şebekeye, 20 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 81 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bankada sistem açığı olduğunu fark eden İ.Ç. ve G.N.Ç. isimli şüphelilerin, 48 saat içinde, banka hesapları üzerinden 210 banka hesabına 5 bin 500 kez 2 bin lira tutarında havale işlemi yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin havale işlemleriyle bankayı 10 milyon 432 bin lira zarara uğrattığı ortaya çıkarıldı. 210 farklı banka hesabı üzerinde yapılan incelemede hesapların 102 şüpheli ve 5 şirkete ait olduğu öğrenildi. Şebeke üyelerinin hesapların bloke edilmesini önlemek amacıyla, gönderdikleri parayı başka hesaplara aktardıkları belirlendi.

Bankanın sistem açığından faydalanıp 10 milyon dolandırdılar, 81 şüpheli gözaltında

Şüpheli hesaplara ait telefon hatları üzerinde yapılan HTS incelemesinde, şüphelilerin para transfer sürecinde irtibat içinde oldukları ve çoğunun akraba olduğu tespit edildi.

Bankanın sistem açığından faydalanıp 10 milyon dolandırdılar, 81 şüpheli gözaltında

Örgütlü şekilde hareket ettikleri belirlenen 107 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak'ta bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 81 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız silah, 4 şarjör, 50 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Operasyon İstanbul Banka Ekonomi Güncel Haberler

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