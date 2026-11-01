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Bangladeş'te tekstil işçilerinin ücret eylemi sürerken hükümet 6 üyeli kurulu kurdu

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Bangladeş'te tekstil işçilerinin asgari ücret protestosu sürerken hükümet, ücretleri yeniden belirlemek için 6 üyeli kurul oluşturdu. Dakka'nın Mirpur bölgesindeki gösterilerde polisle çatışma yaşandı, bazı yollar kapandı ve fabrikalarda üretime ara verildi.

Bangladeş'te tekstil işçilerinin aylık asgari ücretin artırılması talebiyle düzenlediği protestolar devam ederken hükümet, ücretlerin yeniden belirlenmesi amacıyla 6 üyeli bir kurul oluşturdu.

Dhaka Tribune gazetesinin haberlerine göre, başkent Dakka'nın Mirpur bölgesindeki gösterilerde işçiler protestolar sırasında bazı çevre yollarını trafiğe kapattı.

Polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda polis göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanırken bazı işçilerin taş ve tuğla attığı belirtildi.

Olayların kontrol altına alınması amacıyla Bangladeş Sınır Muhafızları bünyesindeki 5 birlik bölgeye sevk edildi. Gösteriler nedeniyle çevredeki bazı fabrikalarda üretime ara verildi.

Ülkede mevcut aylık asgari ücretin 12 bin 500 takadan (yaklaşık 101 dolar) 30 bin takaya (yaklaşık 241 dolar) yükseltilmesini isteyen işçiler, gıda, barınma, ulaşım ve sağlık hizmetlerindeki fiyat artışlarının alım güçlerini düşürdüğünü belirtti.

Çalışma ve İstihdam Bakanı Ariful Haque Choudhury, sanayi bölgelerinde devam eden protestoların ardından 6 üyeli bir ücret kurulunun oluşturulduğunu açıkladı.

Choudhury, işçilere sokaklardaki gösterileri sonlandırarak işlerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Yaklaşık 4 milyon kişiye istihdam sağlayan Bangladeş hazır giyim sektörü, ülkenin ihracat gelirlerinin yüzde 80'inden fazlasını karşılıyor ve gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor.

Kaynak: AA
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