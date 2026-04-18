Antalya Diplomasi Forumu 2026

Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmamasının "enerji mevcudiyetini zorlaştıracağını" belirterek, tedarik zincirlerinin normale dönmesinin zaman alacağını söyledi.

Rahman, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında moderatörlüğünü TRT World sunucusu Enda Brady'nin yaptığı programda konuştu.

Foruma dünyadan büyük ilgi olduğunu ve "muazzam bir deneyim" yaşadığını dile getiren Rahman, dünya genelinde çatışmalara karşı tek çözümün "diyalog ve diplomasi" olduğunu vurguladı.

Pakistan önderliğinde ABD ile İran arasındaki ateşkes müzakereleri sürecine değinen Rahman, bu süreçte "diplomasinin ne kadar değerli olduğunun" farkına varıldığını belirtti ve "Pakistan, ağır sıklet şampiyonu gibi çalıştı." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın bölgede çatışmayı sona erdirmek amacıyla gösterdiği çabadan övgüyle söz eden Rahman, "(Süreç) Barış için gelişmeler güzel, gayet güzel de gidecek gibi görünüyor, nihayetinde bu çatışmanın sona ereceğini düşünüyoruz." dedi.

"Tarihin yeniden vuku bulmasını istemiyoruz"

Geçmişte 1974 ve 1980'deki enerji krizlerini deneyimlediklerini dile getiren Rahman, bazı krizlerle "kalkınmakta olan ülkelerin başa çıkamadığını" ifade etti. Rahman, "(O dönemler) Kalkınmanın tamamıyla kaybedildiği bir dönemdi. Tarihin yeniden vuku bulmasını istemiyoruz." diye konuştu.

Rahman, ülkesinin Hürmüz Boğazı'ndan enerji tedarik ettiğini ve deniz bağlantılarının ne kadar önemli olduğunun bir kez daha farkına varıldığını belirterek, "( Hürmüz Boğazı ) Kısıtlamalardan herkes acı çeker. Küresel ticaret kanallarının açık olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bangladeş ulusal petrol rezervlerinin "yeterli miktarda" olduğunu, yine de Hürmüz Boğazı bölgesinin "kaynakları olumsuz etkilediğini" söyleyen Rahman, "Hürmüz (Boğazı) açılmazsa, bu durum enerji mevcudiyetini zorlaştıracaktır. Tedarik zincirinin normale dönmesi zaman alacak." dedi.

"Genç insanlar ve gelecek odaklı" sosyal politikalar

Ülkesinde şubatta yapılan genel seçimleri, "geçmişten beri en barışçıl seçim" olarak nitelendiren Rahman, sandık günü ülke genelinde zorluk ve sorun yaşanmadığını dile getirdi.

Önceki siyasi iktidarın ülkede insan haklarına saygı duymadığını ve seçim haklarının olumsuz etkilenmesine yol açtığını ifade eden Rahman, 2024'te yaşanan öğrenci ayaklanmasıyla başlayan sürecin, şubattaki seçimlerin yapılmasını sağlayan süreci başlattığını belirtti.

Rahman, "Sandık önünde dans eden insanlar görüldü, oy verdikleri ve temsilci seçtiklerinde insanlar bunu kutluyor." dedi.

Yeni hükümetin ülke genelinde "genç insanlar ve gelecek odaklı" sosyal politikalar uygulamayı hedeflediğini dile getiren Rahman, dünya ile eş zamanlı enerji zorluklarına rağmen Dakka hükümetinin fiyatların artırılmaması kararı aldığını bildirdi.

Asgari enerji kullanımı hedeflediklerini söyleyen Rahman, "Kalkınma partnerleri ile işbirliği içinde finansman desteği talep edildi. Fiyatları yükseltmediğinizde finansal yükler oluşuyor ve insanlar üzerinde gereksiz yük oluşturmak istemiyoruz." diye konuştu.

Bangladeş'in dış politikada çıkarlarını koruması "kırmızı çizgi"

Rahman, Bangladeş'in enerji ithal eden bir ülke olduğunu belirterek, endüstri, tarım ve günlük yaşantının tamamıyla enerjiye bağlı olduğunu ve bu süreçte çiftçilerin de başarılı bir dönem geçirmeleri için fiyatlar konusunda destek olduklarını dile getirdi.

Enerji tedarikinde yaşanan sorun nedeniyle maliyetlerin arttığını söyleyen Rahman, "Enerji konusunda en önemli şeylerden biri tedarikin tekrar oluşturulması. O zaman ücretler zaten inecektir." ifadesini kullandı.

Rahman, gelecekteki krizlerle başa çıkabilmek için kriz daha oluşmadan tedbirler alınması gerektiğine dikkati çekti.

Bangladeş için dış ilişkilerin son derece önemli bir alan olduğunu belirten Rahman, ülkesinin önce kendi çıkarlarını gözetmesi gerektiğini ve bunun da "kırmızı çizgileri" olduğunu dile getirdi.

Rahman, ilk kez geldiği ADF'den "derinden etkilendiğini" ve burada birçok ülkenin yetkilileriyle tanıştığını kaydederek, sözlerini "Yeniden geleceğim." diyerek sonlandırdı.