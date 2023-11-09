Bandırma'da Ekim Ayında 1 Milyon 245 Bin 800 TL Ceza Yazıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ekim ayında yapılan uygulamalarda toplam 1 milyon 245 bin 800 Türk lirası ceza yazıldı. Motosiklet, okul servisi ve genel denetimlerde kusurlu çıkan araçlara cezalar kesildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Ekim ayında yapılan uygulamalarda toplam 1 milyon 245 bin 800 Türk lirası ceza yazıldı.

Bandırma ilçesinde Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından Ekim ayında yapılan motosiklet, okul servisi ve genel denetimlerde 1 milyon 245 bin 800 Türk lirası ceza yazıldı. 1736 motosiklet denetiminden 600 adeti kusurlu çıkarken 1 milyon 105 bin 524 Türk lirası ceza yazıldı. Yüksek sesle müzik dinlemek ve uygunsuz egzoz nedeni ile ile yapılan demetimler de 275 araca yapılan uygulamada 133 bin 359 Türk lirası ceza yazıldı. 228 Okul servisine yapılan denetimlerde 6 aracın kusurlu bulunmasıyla 6 bin 917 Türk lirası ceza yazıldı. - BALIKESİR