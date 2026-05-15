Balkan Pazarı, bando konseri ile renklendi; turistler dans edip, göbek attı

EDİRNE'de 1 Mayıs itibarıyla açılan Balkan Pazarı, komşu ülkeden gelen turistlerle hareketlenirken; Edirne Belediyesi Bandosu ziyaretçileri bando konseri ile karşıladı. Pazarı gezmek için Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistler, dans edip, göbek attı; ortaya renkli görüntüler çıktı.

Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen ziyaretçilerin de uğrak noktası olan Ulus Pazarı, ocak ayında Edirne Belediyesi tarafından kapatıldı. Belediyenin yaptığı düzenlenme ile giyim ve ev eşyalarının satıldığı yeni halk pazarı; 'Balkan Pazarı' adıyla 1 Mayıs'ta aynı yerde kurulmaya başlandı. Pazarın yeniden açılması ile kentte komşu ülkelerden gelen ziyaretçi sayısı arttı. Edirne Belediyesi Bandosu da uluslararası ziyaretçileri ağırlayan Balkan Pazarı girişinde, Balkan müzikleri çalarak konser verdi. Pazarı gezmek için Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistler de dans edip, göbek attı; ortaya renkli görüntüler çıktı.

'CUMA GÜNLERİ SÜRPRİZLERİMİZ OLMAYA DEVAM EDECEK'

Konserin ardından konuşan Edirne Belediye Bandosu Şefi Süleyman Uysal, amaçlarının gelen ziyaretçilerin neşeli vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Uysal, "Balkan Pazarımız yeni dizaynı ile açıldı. Belediye Başkanımız bunun için çok çaba harcadı. Bizden de cuma günü halkımız için konser vermemizi istedi. Biz de Saraçlar Caddesi'nde çaldıktan sonra Balkan Pazarı'mıza geldik. Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimizi sürpriz konser ile karşıladık. Halkımıza da moral oldu. Konserimiz de oldukça ilgi gördü. Belediye Başkanımızın destekleriyle cuma günleri sürprizlerimiz olmaya devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı