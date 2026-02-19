Balıkesir Ticaret Odasında meslek komiteleri toplantısı yapıldı

Balıkesir Ticaret Odası (BTO) tarafından meslek komitelerine yönelik düzenlenen istişare toplantıları devam ediyor.

BTO Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula başkanlığında düzenlenen toplantıda, sektörlerin mevcut durumu ve iş dünyasının gündemi ele alındı.

Toplantıda, 2026 yılı ekonomisine ilişkin beklentiler, finansmana erişim imkanları, oda, üye hizmetleri ve sektörel sorunlar değerlendirildi.

Komite üyelerinin talep ve çözüm önerilerini dinleyen Kula, üyelerden gelen görüşlerin ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacağını ifade etti.

Balıkesir iş dünyasının gelişimine katkı sunmayı amaçlayan toplantıların periyodik olarak süreceği bildirildi.