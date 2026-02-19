Haberler

Balıkesir Ticaret Odasında meslek komiteleri toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Balıkesir Ticaret Odası tarafından düzenlenen istişare toplantısında, iş dünyasının gündemi, sektörlerin durumu ve 2026 yılı ekonomik beklentileri ele alındı. Üyelerin görüşleri ilgili kurumlara aktarılacak.

Balıkesir Ticaret Odası (BTO) tarafından meslek komitelerine yönelik düzenlenen istişare toplantıları devam ediyor.

BTO Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula başkanlığında düzenlenen toplantıda, sektörlerin mevcut durumu ve iş dünyasının gündemi ele alındı.

Toplantıda, 2026 yılı ekonomisine ilişkin beklentiler, finansmana erişim imkanları, oda, üye hizmetleri ve sektörel sorunlar değerlendirildi.

Komite üyelerinin talep ve çözüm önerilerini dinleyen Kula, üyelerden gelen görüşlerin ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacağını ifade etti.

Balıkesir iş dünyasının gelişimine katkı sunmayı amaçlayan toplantıların periyodik olarak süreceği bildirildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
