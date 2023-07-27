Balıkesir İvrindi'de Ormanda Yangın Çıktı

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gümeli Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde ormana yangını çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Gümeli Mahallesi'ndeki ormanda saat 12.07'de yangın çıktı. İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ilk müdahaleyi 10 dakika içinde yaptı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına 4 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 6 dozer,3 uçak ve 6 helikopterle müdahale ediliyor.