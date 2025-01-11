Balıkesir Gönen'de Grev Sonrası Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

(İSTANBUL) - Birleşik Metal İşçileri Sendikası üyesi işçilerin 23 gündür grevde olduğu Balıkesir Gönen'de bulunan Arıtaş Kriyojenik iş yerinde anlaşma sağlandı.

Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) daveti üzerine başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerine, Birleşik Metal İş Sendikası Genel Sekreteri Ali Çeltek, Bursa Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Arıtaş Kriyojenik'in iş yeri temsilcileri katıldı.

Görüşmeler sonrasında, iş yeri temsilcileri ile üyelerin onay vermesi üzerine toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Bir yıl süreli yapılan toplu sözleşme ile iş yerinde en düşük ücret net 43 bin 140, en yüksek 76 bin 440 liraya ulaştı. İş yerindeki ortalama ücret 51 bin 705 lira oldu.