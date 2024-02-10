Balıkesir'de organize suç örgütüne operasyon: 2 tutuklama

Balıkesir'de, organize suç örgütüne yönelik "Kafes-38" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Cengiz Güven'in elebaşı olduğu suç örgütüyle ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 ay süren teknik takip yapıldı.

Ekipler, şüphelilerin, ekonomik yönden sıkıntıya düşen bazı kişilere faizle borç para verdiklerini, borcun vadesi geldiğinde faiz artırarak çok fazla para istediklerini, borcunu ödeyemeyenlerin araç, dükkan, tarla ve evlerine tehdit, baskı ve şiddet uygulayarak el koyduklarını ve bu yolla 24 vatandaşı mağdur ettiklerini belirledi.

Güven ile beraber hareket ettikleri belirlenen O.G, H.G, S.S, G.S. ve E.D'nin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, mağdurlar adına düzenlenmiş senet ve boş senetler, 6 cep telefonu, 3 uyuşturucu hap, tabanca, 17 fişek ve suç geliri olduğu değerlendirilen 11 bin 200 lira ele geçirildi.

Zanlılarla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) veri incelemelerinde, banka hesaplarında 28 milyon lira ve üzerlerine kayıtlı 30 milyon lira değerinde araç, dükkan, tarla ve daire olduğu ortaya çıktı.

Hesap ve mal varlıklarına el konulması için işlem başlatılan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan suç örgütünün elebaşı Cengiz Güven ile O.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.