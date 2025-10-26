Haberler

Balıkesir'de Ayçiçeği Yağı Yüklü Tanker Devrildi, 7 Araç Hasar Gördü

Güncelleme:
Balıkesir'in Karesi ilçesinde devrilen ayçiçeği yağı yüklü tanker, park halindeki 7 araca zarar verdi. Olayda tanker sürücüsü yara almadı. İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde devrilen ayçiçeği yağı yüklü tanker, park halindeki 7 araçta hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, M.G. idaresindeki 63 AIM 790 plakalı ayçiçeği yağı yüklü tanker, Balıkesir-Bursa kara yolunun Değirmenboğazı piknik alanı mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 7 aracın üzerine devrildi.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, tanker sürücüsü ile aynı araçtaki diğer kişi yara almadan dışarı çıktı.

7 aracın hasar gördüğü kazada, tankerden herhangi bir sızıntının olmadığı tespit edildi.

Tanker, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
