Balıkçılar Av Yasaklarının Sona Ermesiyle Denize Açıldı

ORDU'da balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Gece boyunca ağlarını denize bırakan balıkçılar, sabahın erken saatlerinde döndü.

Denizlerde av yasağının sona ermesi üzerine balıkçılar, tekne ve gemilerle denize açıldı. Fatsa ilçesinde limandan denize açılan balıkçıların bol ve bereketli bir sezon geçirmesi için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Denize uğurlanan balıkçılar, gece boyunca ağlarını Karadeniz'in sularına bırakarak, sezonun ilk balıklarını yakaladı.

Suya bırakılan ilk ağlardan mezgit, barbun ve istavrit çıktığını belirten Fatsa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İlhami Demirtürk, "Sezonumuzu açtık ve ilk ağımızı attık. Şimdilik bereketli geçiyor. Bu sezon palamut az ama hamsi ve istavrit bol şekilde var. İnşallah bu sene hepimizin yüzü gülecek ve kazasız, güzel bir sezon geçireceğiz" dedi. Tekne Kaptanı Emin Uçan (65) ise, "Havalar şu an sıcak. Hamsi için havaların biraz daha soğuması lazım. Şu an istavrit bekliyoruz. Palamut olursa o da güzel olur" diye konuştu.