Balıkçılar 1 Eylül'deki yeni av sezonundan umutlu: 'Hamsi lüfer çinekop bol olacak'

15 NİSAN'da başlayan av yasağının sona ermesine sayılı günler kaldı. Balıkçılar 1 Eylül 'de 'Vira bismillah' diyerek denize açılacak. Yeni sezon öncesi balıkçı teknelerinin motorları kontrol edildi; ağlar tamir edildi. Yeni sezonda balıkçılar hamsi ve palamuttan umutlu. Balıkçı Ünal Özden, "Bir bayram geliyormuş gibi hazırlık yapıyoruz. Yani bir nevi bizim işimizin başlangıcı, ekmek parası. Burada biz inşallah 31 Ağustos gecesi de 'Vira Bismillah' diyeceğiz." şeklinde konuştu. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Saadet Karakulak ise aşırı avlanma konusunda dikkatli olmak gerektiğine dikkat çekerek, "Balıkçılıkta avcılık kotası çok önemli. Mutlaka balıkçılar uygun bir oranda avcılık yapabildiği gibi, kendi neslini devam ettirebilecek balıkların denizde kalması ve onların da üremesini gerçekleştirmesi lazım" dedi.

15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül'de sona eriyor. Balıkçılar, sezon öncesi teknelerin motorları kontrol edildi, ağları onarıldı. Balıkçılar bu yıl hamsi ve palamutun bol olacağını tahmin ediyor. Balıkçı Ünal Özden, "Ayın 1'ine kadar hazırlıklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu sene yoğun bir hamsi beklentimiz var. Karadeniz bölgemizde palamut da olacak inşallah. Bir bayram geliyormuş gibi hazırlık yapıyoruz. Yani bir nevi bizim işimizin başlangıcı, ekmek parası. Burada biz inşallah 31 Ağustos gecesi de 'Vira Bismillah' diyeceğiz. Bu sezon bütün balıkçı camiasına bol bereketli bir kazanç diliyoruz" diye konuştu.

'VİRA BİSMİLLAH DEYİP DENİZE AÇILACAĞIZ'

Sezon için hazırlıklarını sürdüren balıkçılardan Ömer Kolcu ise, "Bizim son hazırlıklarımız. Tayfalarımız geliyorlar, ağlarımızı tekneye koyacağız. Tayfalarımız geldikten sonra hep beraber, elbirliğiyle eksikleri tam manasıyla tamamlayıp, 'Vira Bismillah' deyip denize açılacağız" dedi. Sezondan beklentilerini de dile getiren Kolcu, "Bu, 1 Eylül palamut sezonu. Palamut işaretleri çapariyle, yani oltayla tutulup bize başlangıcı haber veren şey. Zaman bu zaman ama bu sene batıda değil, doğuda o işaretleri gözüküyor palamutun. Hamsi de olacak, lüfer, çinekop olacak, bol olacak inşallah. Palamut biraz nazlı gözüküyor ama hiç de belli olmaz. Biz çok daha evvelki yıllarda Eylül'ün 20'sine kadar bekledik, hiç olmadı. Eylül'ün 20'sinden sonra dağ taş palamut oldu" diye konuştu. Ağ örmenin kolay olmadığını da belirten Kolcu, "Buna, büyüklerimiz Rumlardan alıştı. Büyüklerimizden biz alıştık, devam ediyoruz. Eylül 1'de Allah nasip ederse rast gelir inşallah tüm balıkçılara. Hep beraber hareket edeceğiz, denize çıkacağız" dedi.

'ALLAH NE VERİRSE ONU TUTACAĞIZ'

Hazırlıklarını sürdüren balıkçı Cüneyt Menekşe ise, "Ağların mantar yakasını dikiyoruz, hazırlık yapıyoruz, ağları hazırlamaya çalışıyoruz. Yeniden tamir yapılıyor. 1 hafta sonra kısmetse denize çıkacağız. Hamsiyle başlayacağız. Şu an hamsi gözüküyor, palamut çok az gibi gözüküyor ama tabii havalar estiğinden daha tam olarak belli değil. Denize çıkacağız ve göreceğiz. Herkese hayırlısı olmasını diliyorum. Sezonun iyi geçmesini diliyorum. Mesela biz geçen sene denize çıkmadık, bu sene denize çıkacağız. Allah kısmet ederse, ne verirse onu tutacağız" ifadelerini kullandı.

'BALIK STOKLARINDA BİR AZALMA VAR'

Yeni av sezonunun balıkçılara hayırlı olmasını dileyen İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Saadet Karakulak ise, aşırı avlanmaya dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Karakulak, "Umarım bol ve bereketli bir balıkçılık sezonu gerçekleşir. Tabii, iyi bir balıkçılık sezonu olması için balıkların üreme periyotlarının başarılı olması lazım. Bu, hava ve deniz şartlarının uygun olmasına bağlı. Eğer önümüzdeki balıkçılık sezonunda bol balık olursa, bu bize üremenin başarılı olduğunu gösterir. Dünyada olduğu gibi son yıllarda ülkemiz balık stoklarında da bir azalma var. Balıkçıların aşırı avlanması, deniz kirliliği, müsilaj gibi olaylar yaşıyoruz. Bunlar, balıkçılığı ve balık stoklarını olumsuz etkilemekte. Son yıllarda alınan balıkçılık kuralları ve avcılıkta kota uygulamalarının gelmesi, nispeten balıkların tekrar kendini yenileyebildiğini de göstermekte" şeklinde konuştu.

'KOTA UYGULAMASI BALIKLARIN NESLİ İÇİN ŞART'

Balıkçılıkta kota uygulamasının önemine değinen Karakulak, "Balıkçılıkta avcılık kotası çok önemli. Mutlaka balıkçılar uygun bir oranda avcılık yapabildiği gibi, kendi neslini devam ettirebilecek balıkların denizde kalması ve onların da üremesini gerçekleştirmesi lazım. Bu anlamda biz, uluslararası sözleşmeler ve uluslararası komisyonlarla bazı balık türlerinde orkinos, kılıç, tulina, kalkan gibi türlerde avcılık kotası uygulaması yapıyorduk. Fakat ülkemiz için en önemli balıkçılık kaynağı hamsi olduğu için, hamside de avcılık kotası uygulaması geçen yıl geldi ve balıkçılar bu kurala gayet uygun hareket ederek balıkçılığı gerçekleştiriyorlar. Balıkçılık kurallarına uyulduğu takdirde mutlaka bu denizlerimize olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Yasadışı, kural dışı avcılığın olmaması lazım, kurallara uyulması gerekiyor." dedi.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BALIKLARIN GÖÇ YOLLARINI ETKİLİYOR'

İklim değişikliğinin balıklar üzerindeki etkilerine de değinen Karakulak, "Balıklar belli bir sıcaklıkta yaşama toleransı gösteriyor. Eğer su sıcaklığı artarsa o bölgeyi terk ederek göç ediyorlar. Genellikle balıkların artık güneyden kuzeye doğru göç ettiğini görmekteyiz. Birçok Akdeniz'de bulunan tür, Karadeniz'e doğru göç etmekte. Aynı şekilde dünya denizlerinde de o bölgede bulunmayan balıkların geldiği, avcılığın gerçekleştiği görülmekte. Artık balıklar daha yaşanabilir sıcaklıklara doğru kayma eğiliminde" ifadelerini kullandı.

'SEZON TAM RANDIMANLI ŞEKİLDE 15 EYLÜL'DE BAŞLIYOR'

Balık sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karakulak, "Bizim bölgemiz için göçmen balıklar çok önemli. Özellikle palamut, lüfer, hamsi gibi istavrit türü balıklar göçmen balıklardır. Bunlar üreme için Karadeniz bölgesine gelirler. Karadeniz'de üreme gerçekleştirdikten sonra bölgeyi terk ederek Ege Denizi'ne doğru geçerler. Avcılığımız da bu esnada, Eylül ayı itibarıyla yoğun bir şekilde yapılır. Biz su sıcaklıklarına veya iklim değişikliğinin etkisine bakarak balıkçılık sezonlarımızı biraz kaydırdığımızda, o balıklar bölgemizi terk etmiş olabilir ve balıkçılar mağduriyet yaşayabilir. Zamanla aslında 1 Eylül'de başlayan balıkçılık sezonunun, normal olarak 15 Eylül'de tam randımanlı şekilde başladığını görebiliyoruz. Ufak tefek kaydırmalar olabilir ama bir aylık kaydırma biraz fazla" dedi.