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Bandırma'da Balık Sezonu Açıldı: Palamut ve Sardalya Mezatta

Bandırma'da Balık Sezonu Açıldı: Palamut ve Sardalya Mezatta
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlamasıyla Balık Hali'nde yoğunluk yaşandı. Gece denize açılan balıkçı teknelerinin getirdiği bin 652 çift palamut ve 793 kasa sardalya mezatta satışa sunuldu. Palamudun çifti 190-220 lira, sardalyanın kasası ise 1.250-3.500 lira arasında alıcı buldu. Balıkçılar, palamudun eylül ortalarında daha iri olacağını belirtti.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde denizlerde av sezonunun açılmasıyla Bandırma Balık Hali'nde yoğunluk yaşandı. Sabahın erken saatlerinde hale ulaşan teknelerin getirdiği balıklar mezatta satışa sunuldu.

2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlaması nedeniyle Bandırma ilçesinde gece saatlerinde denize açılan balıkçı tekneleri, tuttukları balıkları en yakın iskelelerden karaya çıkardı. Sabah saatlerinde Bandırma Balık Hali'ne ulaştırılan ürünler, mezatta alıcılarla buluştu. Sezonun ilk gününde 236 kasa, toplam bin 652 çift palamut ile 793 kasa sardalya satışa sunuldu. Ortalama 250-300 gram ağırlığındaki palamudun çifti 190 ile 220 lira arasında alıcı bulurken, sardalyanın kasası ise bin 250 ile 3 bin 500 lira arasında satıldı.

Balıkçılar, sezonun gözde türlerinden palamudun henüz istenilen büyüklükte olmadığını, eylül ayının ortalarına doğru gramajının artmasının beklendiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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