Bakü'de Sederek Ticaret Merkezi'nde Yangın Çıktı

Bakü'nün Karadağ ilçesinde bulunan Sederek Ticaret Merkezi'nde yangın çıktı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, yangına müdahale için itfaiye ekiplerinin derhal bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, rüzgarlı havanın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı ancak ekiplerin ticaret merkezinin tüm çevresinde yangına aktif şekilde müdahale ettiği kaydedildi.

Azerbaycan'ın en büyük ticaret merkezi sayılan Sederek Ticaret Merkezi'nde küçük ve orta çaplı işletmelere ait çok sayıda dükkan ve depo bulunuyor.