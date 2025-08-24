Bakü'de Sederek Ticaret Merkezi'nde Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakü'nün Karadağ ilçesindeki Sederek Ticaret Merkezi'nde yangın çıktı. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Rüzgarlı hava söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Bakü'nün Karadağ ilçesinde bulunan Sederek Ticaret Merkezi'nde yangın çıktı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, yangına müdahale için itfaiye ekiplerinin derhal bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, rüzgarlı havanın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı ancak ekiplerin ticaret merkezinin tüm çevresinde yangına aktif şekilde müdahale ettiği kaydedildi.

Azerbaycan'ın en büyük ticaret merkezi sayılan Sederek Ticaret Merkezi'nde küçük ve orta çaplı işletmelere ait çok sayıda dükkan ve depo bulunuyor.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
Otel işletmecisini isyan ettiren görüntü: Böyle yaşanmaz

Bunlar insan olamaz! İşletmeci odanın halini paylaşıp isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 68 metre derinde! Halit Yukay'ın cansız bedeni için özel operasyon

Tam 68 metre derinde! Halit Yukay'ın cansız bedeni için özel operasyon
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.