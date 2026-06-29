Kırsalda Bereket Projesi: 1600 üreticiye 160 bin küçükbaş

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi' kapsamında 3 yıl içinde 1600 üreticiye 160 bin küçükbaş hayvan teslim edeceklerini söyledi.

Bakan Yumaklı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Polatlı Tesisleri'nde 'Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi' kapsamında gerçekleştirilen 'İlk Hayvanların Teslim Töreni'ne katıldı. Yumaklı, proje kapsamında söz verdiklerine hayvanları bugün teslim etmeye başlayacaklarını söyleyerek, "Bu törenden sonra Türkiye'nin dört bir tarafında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğümüzün sınıfının en iyi, ırkının en iyi küçükbaş hayvanlarını proje kapsamında üreticilerimize teslimi devam edecek. İnşallah bugün teslim edeceğimiz hayvanlarla aslında sektörümüzde bir kalite, sürdürülebilirlik ve verimlilik dönüşümünü de sağlamış olacağız. Elbette bu proje sadece üç yıllık değil. Üçer yıllık perspektifte devam edecek. Ancak sürekli bir şekilde Türkiye'deki bugün itibarıyla 58 milyonu aşmış olan küçükbaş hayvan varlığımızın dönüşümünü sağlayacağız" dedi.

'SON 24 YILDA HAYVANCILIĞA 633 MİLYAR LİRA DESTEK VERDİK'

Yumaklı, hayvancılığın bütün alt başlıklarını takip edip, planladıklarını ve desteklediklerini ifade ederek, "Sürdürülebilir, verimli, kaliteli bir ürüne, kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir modele yol açmaya gayret ediyoruz. Son 24 yılda hayvancılıkla ilgili gerçekten çok büyük mesafeler katedildi. Son 24 yılda hayvancılığa 633 milyar lira destek verdik. Büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 79, küçükbaş hayvan varlığımızı yüzde 82, kırmızı et üretimimizi yüzde 142, süt üretimimizi yüzde 154, yumurta üretimimizi yüzde 73, tavuk eti üretimimizi yüzde 302 artırdık. Özellikle nüfusumuzun ve ülkemizi ziyaret edenlerin de sayısının arttığını düşünürsek, bu artışların ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkmış olur. Elbette bu rakamlar sadece bir niceliksel büyümeyi ifade etmiyor. Bu rakamlar hem planlı bir üretimin hem de güçlü bir altyapının oluşmasını ifade ediyor. Bugün ülkemiz; Avrupa Birliği ülkeleri arasında küçükbaş hayvan varlığı, büyükbaş hayvan varlığı, süt üretimi, yumurta üretimi, kanatlı eti üretiminde birinci sırada. Bunu söylediğimiz zaman bazılarının gücüne gidiyor ama bunları biz onlar duymak istemese de ifade edeceğiz. Neden? Çünkü bu ülkenin fedakar üreticileri, ülkemizin birinci sırada kalması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar; hep birlikte bakanlık olarak da üreticilerimiz olarak da omuz omuza vererek bunu sürdürmeye kararlıyız. Bu tablonun tesadüfi olmadığını ifade etmek istiyorum. Bu başarı devletimizin gücüyle, üreticimizin alın teriyle ve en önemlisi de bu ülkenin üretme iradesiyle alakalıdır" diye konuştu.

'HAK SAHİPLERİNİN YÜZDE 49'U KADIN'

'Kırsalda Bereket Büyükbaşa Destek Projesi'nin yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Yumaklı, "Proje ilk başladığını zaman aslında sektörde de bazı tereddütler olduğunu görmüştük. Ancak zaman içerisinde öyle bir sahiplenildi ki şu anda hakikaten bu projenin belki de bizim tahmin ettiğimiz zamanından önce teslimatları tamamlanacak ve biz bunun ikinci merhalesine de geçmiş olacağız inşallah. Tabii aynı zamanda küçükbaş için de proje hazırlıklarımıza başlamıştık. İşte bugün de Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'nin ilk startını da teslimatları yaparak inşallah Polatlı'dan vermiş olacağız. Oluşan tabloda hak sahiplerinin yüzde 49'u kadın, yüzde 79'u genç, yüzde 18'i meslek mensubu, veteriner hekim, ziraat ve gıda mühendislerimizden oluştu. Bu proje kapsamında üç yıl içerisinde 1600 üreticimize toplam 160 bin küçükbaş hayvanı teslim etmiş olacağız. Hak sahibi yetiştiricilerimiz, 13 farklı ırktan oluşan hayvanları, ülke genelindeki 10 TİGEM işletmesinden teslim alacak" dedi.

'180 BİN LİRA BAKIM VE BESLEME DESTEĞİ VERİYORUZ'

Proje kapsamında yetiştiricilere 3 avantaj sağladıklarını ifade eden Yumaklı, "Ziraat Bankası'ndan sıfır faize varan, 2 yıla kadar ödemesiz, devamında 5-7 yıl vade seçenekleriyle Temel Hayvancılık Kredisi kullandırıyoruz. 100 hayvan için 12 ay boyunca, aylık 15 bin lira, toplam 180 bin lira bakım ve besleme desteği veriyoruz. Bir yıllık TARSİM sigortasını biz yaptırıyoruz. Dağıtımını gerçekleştireceğimiz hayvanlar, TİGEM işletmelerimizde yetiştirilen, tamamı yerli genetik kaynaklarımızdan elde edilen hayvanlardır. Elit sürülerimizden özenle seçilerek üretilen, yüksek verim potansiyeline sahip bu hayvanlar; hayvancılık yol haritamız kapsamında yürüttüğümüz ıslah çalışmalarının da en önemli unsurlarından biridir. Bu proje ile amacımız, yalnızca hayvan sayısını artırmak değildir. Bir yandan da üretimi büyütmek, verimi yükseltmek ve kırsalda kalıcı refahı güçlendirmektir. Özellikle Terörsüz Türkiye yolunda çok ciddi mesafeler almış olan ülkemizin bu manada da en hızlı sonuç alabilecek projelerini bakanlık olarak bizler gerçekleştirdiğimiz için ayrıca gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Asıl hedefimiz; yerli üretim gücümüzü esas alarak kırsalda üretimi büyütmek, aile işletmelerimizin ekonomik gücünü artırmak ve üreticimizin emeğini daha güçlü bir geleceğe taşımak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı