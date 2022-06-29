Bakanlar Kurum ve Kirişci, Kastamonu'da afet değerlendirme toplantısına katıldı - Haberler

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Bakanlar Kurum ve Kirişci, Kastamonu'da afet değerlendirme toplantısına katıldı

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Bakanlar Kurum ve Kirişci, Kastamonu'da afet değerlendirme toplantısına katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde afet değerlendirme toplantısına katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde afet değerlendirme toplantısına katıldı.

Selden etkilenen Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde incelemelerde bulunan Kurum ve Kirişci, daha sonra Bozkurt ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçti.

Burada basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla afetle ilgili değerlendirme yapıldı.

AA / Özgür Alantor - Güncel

İklim Değişikliği Murat Kurum Kastamonu Bozkurt Güncel Haberler

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