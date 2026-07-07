Bakan Yumaklı: Su ürünlerinde 2028 yılı hedefimiz 3 milyar dolar ihracat

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla ziyareti kapsamında Muğla Valiliği, AK Parti ve MHP İl Başkanlıkları ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaretlerinin ardından Muğla Ticaret Sanayi Odası'nda düzenlenen sektör paydaşları toplantısına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Sektörü sadece rakamlarla değil, sahadaki emekle değerlendirmek için saha ziyaretlerine büyük önem verdiğini belirten Bakan Yumaklı, tarım ve ormanın sadece ekonomik bir faaliyet değil, gıda arz güvenliği, kırsal kalkınma ve milli gücün temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

'24 YILDA 3 TRİLYON LİRA TARIMSAL DESTEK SAĞLADIK'

İklim değişikliği ve küresel konjonktürün sektörü etkileyen en önemli risk faktörleri olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, AK Parti hükümetleri döneminde son 24 yılda tarımsal üretimi stratejik bir alan olarak ele aldıklarını söyledi. Sektöre reel rakamlarla yaklaşık 3 trilyon lira tarımsal destek, su ve sulama yatırımlarına ise 4,7 trilyon lira kaynak aktarıldığını belirten Yumaklı, "2002 yılında dünyada 12'nci sırada olan konumumuzu 5 basamak yükselterek 7'nci sıraya çıkardık. Türkiye, 2025 yılında yaşanan don ve kuraklık hadiselerine karşın, tarımsal hasılada ilk defa 80 milyar dolar barajını aşarak 83,2 milyar dolara ulaştı. Bu, cumhuriyet tarihimizin gurur veren bir rekorudur. 'Türkiye'de tarım bitti' diyenler bu tabloyu çok iyi görsün" diye konuştu.

'HAYVANSAL VARLIKTA CİDDİ ARTIŞ SAĞLANDI'

Son 3 yılda tarımsal üretim planlaması, sözleşmeli üretim mevzuatı ve tarım sayımı gibi devrim niteliğinde adımlar attıklarını kaydeden Bakan Yumaklı, yeni hayvancılık yol haritasının meyvelerini vermeye başladığını ifade etti. TÜİK verilerine göre 2023 Aralık ayından bu yana büyükbaş hayvan varlığının yüzde 7, küçükbaş hayvan varlığının ise yüzde 11 arttığını belirten Yumaklı, 'Kırsalda bereket', 'Hayvancılığa destek', 'Kırsalda bereket, küçükbaşa destek' ve 'Güçlü besi, güçlü üretim' projeleriyle bu ivmeyi artıracaklarını söyledi.

Bakan Yumaklı ayrıca, Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle girdi maliyetlerinde yaşanan yükselişi dikkate alarak destek tutarlarını yeniden düzenlemek için çalışmalara devam ettiklerini müjdeledi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 20 milyon tonluk alım kapasitesiyle üreticinin yanında olduğunu belirten Yumaklı, "Üreticimizin bir gram dahi ürünü zayi olmayacak" dedi.

MUĞLA'YA 24 YILDA 92 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Muğla'nın tarım, orman ve su potansiyeline yönelik son 24 yılda 92 milyar liralık destek ve yatırım yapıldığını dile getiren Bakan Yumaklı, kentte bitkisel üretim miktarının yüzde 70, büyükbaş hayvan varlığının yüzde 142, küçükbaş hayvan varlığının ise yüzde 81 arttığını açıkladı. Muğla'nın su ürünleri yetiştiriciliğinde Türkiye'de 1'inci sırada yer aldığını aktaran Yumaklı, Türkiye'deki çam balının yüzde 80'inin üretildiği kentte arılı kovan varlığının da yüzde 33 arttığını; kentin tarımsal ihracatının ise 48 kat artışla 1,1 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

MUĞLA'YA YENİ YATIRIMLAR MÜJDESİ

Konuşmasının son bölümünde Muğla için yeni müjdeler sıralayan Bakan Yumaklı, "TKDK-IPARD hibe destekleri 10'uncu başvuru çağrısı kapsamında Muğla'dan 12 projeye 154 milyon lira hibe desteği sağlanarak, 288 milyon liralık yatırımın önü açıldı. 30 milyon avro bütçeli 12'nci başvuru çağrısında ise kadın ve genç girişimcilere pozitif ayrımcılık yapılacak.

Seydikemer Süt Organize Tarım Bölgesi, 2026 Yılı Yatırım Programı'na iz ödenekle dahil edildi. Altyapı çalışmaları kısa sürede başlayacak. Milas ilçesinde Sera Organize Tarım Bölgesi kurulmasına yönelik yatırım analizi ve fizibilite çalışmaları başlatıldı. 445 milyon lira maliyetli Yatağan ve Seydikemer Arazi Toplulaştırma Projesi geçen ay tamamlandı. 457 milyon lira maliyetli Ula Yöresi (Gürsu Kaynakları) İçmesuyu Tesisleri ise yılsonuna kadar hizmete alınacak. Muğla üretirse Türkiye güçlenir, kırsal kalkınırsa milletimizin yarınları daha da aydınlanır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı