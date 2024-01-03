Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Siirt'te 100 bin fıstık fidesi dağıtım törenine telefonla bağlandı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Siirt'te düzenlenen '100'üncü Yıl Tarımsal Projesi' kapsamında 100 bin fıstık fidesinin dağıtıldığı törene telefonla bağlanarak, "İnşallah bu fidanlar tutacak, büyüyecek, meyve verecek hem Siirt'e hem de ülkemiz ekonomimize katkı sağlayacak. Üreticilerimizin bu konuda kabiliyetlerinin yanında bir de modern üretim teknikleriyle buluşması söz konusu. Son 6 yılda Siirt'te fıstık üretimi 3 kat artmış" dedi.

Kurtalan Baykan karayolundaki fıstık fidesi üretim tesisinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen '100'üncü Yıl Tarımsal Projesi' kapsamında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce yürütülen ' Siirt Fıstığı Üretimi Artırılması Projesi' fidan dağıtım töreni düzenlendi. 100 bin fidanın dağıtıldığı törene Vali Kemal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, kurum amirleri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Törende çiftçilere 100 bin Siirt fıstığı fidesi dağıtıldı.

BAKAN YUMAKLI, TÖRENE TELEFONLA BAĞLANDI

Törene telefonla bağlanan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kentte fıstık üretiminin 3 kat arttığını belirterek, "Mesafeler uzak olsa da bizim gönlümüz Siirt'e yakın. İnşallah bu fidanlar tutacak, büyüyecek, meyve verecek hem Siirt'e hem de ülke ekonomimize katkı sağlayacak. Üreticilerimizin bu konuda kabiliyetlerinin yanında bir de modern üretim teknikleriyle buluşması söz konusu. Son 6 yılda Siirt'te fıstık üretimi 3 kat artmış. Biz Siirt'i ziyaretimizde de sohbetlerimizde de bunu öğrenmiştik. Bugün de Sayın Valim, sizin desteğinizle '100'üncü Yıl Tarımsal Projesi' kapsamında 100 bin adet Siirt fıstığı fidanını dağıtıyor olacağız. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 12 şehidimizin de anısını yaşatmak için 1200 fidanı 3'üncü Komando Tugay Komutanlığımıza teslim edeceğiz. Ruhları şad olsun. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

VALİ KIZILKAYA: BAHAR AYINDA İLK FIRSATTA 100 BİN FİDAN DAHA DAĞITALIM

Vali Kemal Kızılkaya da Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 12 asker anısına 1200 fidanın İl Jandarma Komutanlığı'nın uygun gördüğü yerlerde dikileceğini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına atfen Siirt fıstığı fidanını üreticilerimize, kardeşlerimize, hemşerilerimize dağıtacağız. Bahar aylarında yine ilk fırsatta yine bir 100 bin fidan daha dağıtalım inşallah Siirt'imize. Şehitlerimizin anısına 1200 fidanı da özellikle jandarmamızın, askeriyemizin müsait alanlarına, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bakımı üstlenilerek dağıtılacağı da bugüne de farklı bir anlam katıyor" diye konuştu.