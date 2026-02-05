Bakan Yumaklı: Deprem bölgesinin kalkınması için çalışmaya devam ediyoruz

DEPREMZEDELERİ EVİNDE ZİYARET ETTİ

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana programı kapsamında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde yaşayan depremzede Ahmet Yıldırım'ı ziyaret etti. Bakan Yumaklı, ardından Şambayadı Mahallesi'ndeki TOKİ 3'üncü etap konutlarında ikamet eden, 3 çocuklu depremzede Hasan Durmuşcan ve eşi Gündem Durmuşcan'ın evine ziyarette bulundu. Aileyle sohbet eden Yumaklı, çocuklara hediye verdi.