Bakan Varank Trabzon'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bayramlaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Varank Trabzon'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bayramlaştı

AA - Gazi Nogay - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Varank Trabzon'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bayramlaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Varank, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığınca Meydan Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programının ardından Ortahisar ilçesindeki Kahramanmaraş Caddesi, Kemeraltı ve Pazarkapı mevkisinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Esnafın ve vatandaşların bayramını kutlayan Varank, sohbet ettiği bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Bakan Varank, girdiği bir mağazada alışveriş yapan kadın sağlık personeline satın alacağı ayakkabıyı hediye etti.

Varank, aynı mağazada sohbet ettiği Azerbaycanlı iki kadının, " Trabzon'a ilk kez geliyoruz. Biz çok memnunuz. Allah size can sağlığı versin. Siz güzel insanlarsınız, bizim kardeşimizsiniz." sözleri üzerine "Siz güzel bakıyorsunuz, ondan güzel görüyorsunuz." cevabını verdi.

Bakan Varank, bazı dükkanlardan ayakkabı, meyve ve balık satın aldı.

Varank'a ziyaretlerinde TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora, Adnan Günnar ve Bahar Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, bazı ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

AA / Gazi Nogay - Güncel

Mustafa Varank AK Parti Trabzon Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title