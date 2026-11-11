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Bakan Uraloğlu, ulaşımda emisyonu azaltacak çalışmaları COP31'de anlattı

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Bakan Uraloğlu, ulaşımda emisyonu azaltacak çalışmaları COP31'de anlattı Haber Videosunu İzle
Bakan Uraloğlu, ulaşımda emisyonu azaltacak çalışmaları COP31'de anlattı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara, hava, deniz ve demir yollarında emisyonu azaltmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Uraloğlu, ulaşım yapıları inşa edilirken doğal hayatın korunduğunu, ekolojik üst geçitlerle canlı geçişinin sağlandığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara, hava, deniz ve demir yollarında, haberleşmede emisyonu nasıl azaltabileceklerine ilişkin çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Ulaştırma yapılarını yaparken bir taraftan da doğal hayatın bütünlüğünü korumaya özen gösteriyoruz." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında yeşil bölgedeki Ulaşım-Enerji Alanında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri de kurdukları stantlarda çevreci projelerini tanıtıyor.

Zirve kapsamında toplantılara katılan, yabancı konuklarla ikili görüşmeler gerçekleştiren ve bazı etkinliklere katılan Bakan Uraloğlu, AA muhabirine, COP31 kapsamında Bakanlık olarak temalar belirlediklerini söyledi.

İklim alanında herkese çok iş düştüğünü, fırsat buldukça stantları da gezerek yenilikleri, çalışmaları incelediğini belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Onun için biz kara yolunda, demir yolunda, hava yolunda, denizcilikte ve haberleşmede emisyonu nasıl azaltırız, yenilenebilir enerjileri nasıl kullanabiliriz, çevreci yakıtları özellikle havacılıkta SAF olarak nitelendirdiğimiz yakıtı Türkiye'de nasıl üretip kullanabiliriz, yetmedi dünyaya nasıl satarız bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Haberleşmeden ekolojik üst geçitlere kadar birçok alanda Bakanlık olarak yatırımlarımız var. Ulaştırma yapılarını yaparken bir taraftan da doğal hayatın bütünlüğünü korumaya özen gösteriyoruz. Bu noktada da özellikle üst geçitler noktasında hem canlıların, hayvanların geçişini hem de bitki ekosistemini koruyarak, bir taraftan diğer tarafa geçişini bu ekolojik köprülerle sağlamış oluyoruz."

"6G'yi şimdiden konuşmaya başladık"

Aynı çalışmaları alt geçitlerde de yaptıklarına dikkati çeken Uraloğlu, dolgu yaparak, köprüler ve viyadüklerle geçiş sağlayarak, o bölgelerdeki doğal hayatı bölmemeye, bitkileri olduğu gibi korumaya özen gösterdiklerini söyledi.

Bakanlık olarak 2053'ü planladıklarını ifade eden Uraloğlu, "2053'ü sadece hayal etmiyoruz, planlıyoruz. Yani 2053'e geldiğimizde '28 bin 500 kilometre demir yolumuz olsun' diyoruz. 'Otoyolumuz 10 bin kilometre olsun' diyoruz. İşte havalimanı sayımız 60'ların daha üzerine çıksın istiyoruz. 300-400 milyon insanı seyahat ettirmek için çalışıyoruz." dedi.

İletişim, haberleşme alanında da çalışmaların olduğunu kaydeden Uraloğlu, 6G'yi şimdiden konuşmaya başladıklarını, tüm alanlarda planlamalar yaptıklarını belirtti.

Uraloğlu, 2053'e gelindiğinde dünya olarak hayal kırıklıklarına uğrayabileceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Niye? O kadar hızlı gelişiyoruz ki biz hayal ettiklerimizi 2050, 2053 için hayal ettiklerimizi muhtemelen daha erken gerçekleştireceğiz. 2053'e geldiğimizde çok daha iyisini bizden sonraki yöneticiler, mühendisler yapıyor olacak. Tabii COP31 çevreci, yeşil dönüşüm esasında. Bu kapsamda çok önemli bir platform. Dünya burada ve hep birlikte bu konuyu konuşuyoruz. Alınacak kararları dünyayı ilgilendiriyor. Alınacak kararların küresel olması gerekir ki masanın etrafında herkesin olması gerekir ki gerçek anlamda karşılık bulsun. Buna gayret ediyoruz."

Kaynak: AA
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